PKK'ya ağır darbe! 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şöyle denildi: Pençe 3 Harekatı kapsamında Haftanin Bölgesinde düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında şöyle denildi: Pençe 3 Harekatı kapsamında Haftanin Bölgesinde düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
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