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  • Son Güncelleme: 20.09.2019 09:04

'ya ağır darbe! 5 terörist etkisiz hale getirildi!

'ndan yapılan açıklamaya göre, 'ın kuzeyinde bulunan Haftanin bölgesine yapılan hava harekatında bölücü terör örgütü üyesi 5 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'ya ağır darbe! 5 terörist etkisiz hale getirildi!

'nın açıklamasında şöyle denildi: Pençe 3 Harekatı kapsamında Haftanin Bölgesinde düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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