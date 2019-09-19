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  • Son Güncelleme: 19.09.2019 09:56

duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pençe 3 harekatı kapsamında bölgesine yapılan hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki bölgesine yönelik hava harekatında PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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