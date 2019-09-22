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Fenrebahçe'den ’a pankartlı vefa

li futbolcular Ankaragücü maçı öncesi, e yenik düşen Neslican için “Mücadelen çok güzeldi” pankartı açtı. Kanseri 3 kez yenen 'ın ölümü büyük bir üzüntü yarattı.

Neslican Tay’a pankartlı vefa
Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan ancak vefat eden Neslican Tay, unutulmadı. Fenerbahçeli futbolcular, ellerindeki ''Mücadelen çok güzeldi Neslican'' yazılı pankartla sahaya çıkarken taraftarlar tribünde, "Sen verdiğin savaşla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin.. Mekanın Cennet Olsun Neslican… 1998- ?''pankartı açtı.



i 3 kez yenen 'ın mücadelesi 'nin takdirini kazanmıştı. Tay'ın ölümü büyük bir üzüntü yarattı.



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