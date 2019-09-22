Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan ancak vefat eden Neslican Tay, unutulmadı. Fenerbahçeli futbolcular, ellerindeki ''Mücadelen çok güzeldi Neslican'' yazılı pankartla sahaya çıkarken taraftarlar tribünde, "Sen verdiğin savaşla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin.. Mekanın Cennet Olsun Neslican… 1998- ?''pankartı açtı.
Kanseri 3 kez yenen Neslican Tay'ın mücadelesi Türkiye'nin takdirini kazanmıştı. Tay'ın ölümü büyük bir üzüntü yarattı.
Kanseri 3 kez yenen Neslican Tay'ın mücadelesi Türkiye'nin takdirini kazanmıştı. Tay'ın ölümü büyük bir üzüntü yarattı.
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