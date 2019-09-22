Neslican Tay son yolculuğuna uğurlandı! Türkiye'yi ağlatmıştı...
Türkiye onu sol bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı verdiği güçlü mücadele ile tanımıştı. Kanseri 3 kez yenen ancak son seferinde yenik düşerek hayata veda eden Neslican Tay, memleketi Rize'de son yolcuğuna uğurlandı.
22.09.2019 13:10
- Son Güncelleme: 22.09.2019 13:23
Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, Bahçeşehir Üniversitesinde psikoloji eğitimi görüyordu. 2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine 'Demir Kadın' diyen Neslican Tay, verdiği röportajda, "Bacağım yok ama yaşam sevincim var", "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki. Çok daha fazlasıyım" sözleriyle binlerce insana umut olmuştu.
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