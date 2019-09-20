İYİ Parti'de neler oluyor? Partililer Akşener'e kazan kaldırdı!

Bir süredir televizyon reklamlarıyla merak uyandıran "Milli Farkındalık Platformu"nun İyi Parti küskünleri tarafından oluşturulduğu ortaya çıktı. Platformun internet sitesinde "İpin ucu kimin elinde" başlıklı bir görsel ziyaretçileri karşılıyor.

İnternet sitesinde yer alan basın açıklamasında MHP'nin kurultay sürecinden sonra Meral Akşener ile beraber ettiklerini belirten platform üyeleri, "İYİ Parti'nin hem kurulma aşamasında hem de kurulduktan sonraki süreçte hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan destek olduk, içinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Milli Farkındalık Platformu adına Reşat Erdoğan imzasıyla yayınlanan açıklamada, Akşener'in iddia ve söylemlerinin kandırmacadan öteye geçemediği, genel başkan olduktan sonra "ülkü ve davayı" ağzına almadığı belirtiliyor. Akşener'in ilk fırsatta ülkücüleri partiden tasfiye ettiği iddia edilen açıklamada, dilinden düşürmediği "parti içi demokrasi ve delegelerin iradesi gibi kavramların" aldatmaca olduğu belirtiliyor.

Akşener'in sert sözlerle hedef alındığı açıklamada "Hanımefendi hiçbirşeyci olmayan ama aynı zamanda herşeyci olabilen makyavelist bir karekterin vücud bulmuş halidir." denildi.

HDP İLE İŞ BİRLİĞİ KONUSU

İYİ Parti'nin HDP ile ilişkisinin de eleştirildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Partinin tüzük çalışmasında teröristbaşının talebi olarak bilinen 'Eşit vatandaşlık' la başlayan açılım HDP'nin kürtlerin siyasi temsilcisi olarak kabul edilmesi ve Demirtaş'a özgürlük talep edilmesi şekliyle gelişmiş, seçimde de HDP ile işbirliği yaparak sonuçlanmıştır.

HDP'li vekilin 'siz o koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz' sözleri hala milli vicdanları kanatmaktadır.

En son olarak da, Diyarbakır'lı annelerin çocuklarını terörizme devşiren HDP ve PKK ya karşı başlattıkları başkaldırıya karşı HDP'yi koruyarak Türk devletini hedef göstermesi tam anlamıyla işbirlikçilik ve hiyanettir.

Hanımefendi güneydoğudaki vatandaşlarımızın HDP yi suçlu ve sorumlu tutmasından niye rahatsızdır?

Bölge halkının HDP'ye tepki göstermesinden niye gocunmuştur?

Gençleri aldatarak Türk devletine karşı kullanan, güvenlik güçlerimize kurşun sıktırtan PKK değil midir?"

DİKKAT ÇEKEN SOROS DETAYI

Hanımefendi en son kurultayla birlikte partinin önemli kademelerine SOROS beslemeli bazı karanlık kişilikleri getirmesi HDP ile yaptığı işbirliğini gölgede bırakacak mahiyettedir. Hanımefendi bilmelidir ki Atatürk'ün Cumhuriyet Türkiyesini asimilasyonculukla suçlayacak, Türk üst kimliğinden rahatsızlık duyacak emperyalist artıklarıyla Ülkücülerin yan yana yürüyebileceği hiçbir yol yoktur.

Türk'ten rahatsızlık duyup Türkiyelilik safsatasını savunan bölücülerle hiçbir Türk milliyetçisi aynı havayı teneffüs etmeyecektir. Teröristbaşına çağrı yapan, ondan medet uman bedbahtlarla hiçbir vatan sevdalısı asla aynı siyasi kulvarda bulunmayacaktır.

NATO ELEŞTİRİSİ

Ne kadar inkar etmeye kalksalarda bu uygulamaların hiçbirisi raslantı değildir. Ta başında tam da ABD ile ülke olarak gerilim yaşadığımız bir dönemde NATO'ya selam çakılması da, sınır ötesi operasyona kem küm edilmesi de, HDP ile yan yana gelinmesi de, CHP ile ittifak kurulması da bir projenin adım adım uygulanaya koyulmasından başka birşey değildir. Son yerel seçimde de kendisi hiçbir varlık gösteremediği halde başta Mersin olmak üzere birçok yerde sadece Milliyetci Hareket Partisi'ne ve ülkücülere zarar vermesi de üstlendiği misyon açısından oldukça düşündürücüdür.

Bizler malesef İYİ partinin kurulmasına katkı sağlayan ülkücüler olarak bütün bunların ve daha fazlasının farkındayız.

İYİ partinin iki yılının samimi muhasebesini yaptığımızda sonuçları itibarıyla kime hizmet ettiği, kime zarar verdiği, kimin işine yaradığı somut olarak ortadadır."

MHP'YE DÖNÜŞ ÇAĞRISI!

Platform tarafından yapılan çağrıda "Ülkücü; Milliyetçi Hareket Partisinin dışında asla başka bir yerde huzur bulamaz." denildi. İşte o ifadeler:

Bizler, şu veya be sebeple İYİ partiye vermiş olduğumuz desteğin vicdanlarımıza yüklediği vebalin farkındayız.

Omuzlarımızda taşıdığımız yükün bilincindeyiz.

Milli Farkındalık Platformu olarak İYİ partide bulunan samimi bütün ülküdaşlarımızı bu vebalden kurtulmaya davet ediyoruz.

Üç-beş kişinin keyfi için elli yıllık dava hukukumuza halel getirmeyelim.

Bu güne kadar ne olduysa oldu, ne yaşandıysa yaşandı, gelin bundan sonra bir olalım.

Acı tecrübeyle görülmüştür ki, Ülkücü; Milliyetçi Hareket Partisinin dışında asla başka bir yerde huzur bulamaz.

Başka bir parti asla fikirlerini temsil edemez, asla aynı hedefe yürüyemez.

Gelin hep beraber yarım asırlık ulu çınarın altında buluşalım.

Baba ocağımızda hep beraber kucaklaşalım.

İşte bildiri yayınlayan platform üyeleri:

REŞAT ERDOĞAN

Genel İdare Kurulu Üyesi

HEDİYE AKDERE

MHP Eski Kadın Kolları Genel Başkanı

ALİ AYDIN PAŞA

FETÖ Maduru, Ülkücü Camiasının Yörük Ali Paşa'sı

CEZMİ POLAT

Kurucular Kurulu Üyesi, Eski Millet Vekili

TAMER AKKAL

İYİ Parti Manisa Millet Vekili

PROF. DR. AHMET AZMİ YETİM

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

BETÜL BAYRAKTAR ORHAN

Kurucular Kurulu Üyesi

MEHMET FATİH ERYILMAZ

15 Temmuz Gazisi

GÖKSEL TAŞÇI

Kurucular Kurulu Üyesi

HAYATİ ARKAZ

İYİ Parti'den MHP'ye geçen İstanbul Milletvekili

ADEM TAŞKAYA

Eski Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın Yardımcısı

ERKAN DOĞAN

İYİ Parti Çankırı Merkez İlçe Başkanı

İLYAS ÇINAR

İYİ Parti Salihli İlçe Gençlik Kolları Başkanı

AV. EMİNE ERDOĞAN AYDOĞDU