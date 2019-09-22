Başkan Erdoğan: Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz

ABD'nin YPG/PKK gibi terör örgütlerine verdiği destek apaçık ortada. Bunu görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz. Sınırda bütün hazırlıklarımız tamam.
El Bab'ta, Cerablus'ta, Afrin'de nasıl kendi göbeğimizi kendimiz kestiysek Fırat'ın doğusunu da terörden arındıracağız. Gerçek sahiplerine vereceğiz.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kızları Sümeyye Bayraktar, Esra Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar, torunları ve Özdemir Bayraktar ile TİHA önünde fotoğraf çektirdi.
HAZIRLIKLAR TAMAM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu için ABD'ye gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Özetle şunları söyledi:
SDG BİR ALDATMACA: Sınır boylarında hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. ABD stratejik ortağımız. ABD ile karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD'nin terör örgütlerine vermiş olduğu desteği görmemezlikten gelme gibi bir lüksümüz olamaz. YPG/ PKK gibi terör örgütlerine verdikleri destek apaçık ortadadır. Şimdi ise bir uydurma örgüt çıkarıldı. Yani SDG. Aslında bu bir aldatmaca. Bunun da PYD ve YPG'den farkı yok. Buna çadır örgüt de diyebiliriz.
F-35'LERDE ÜRETİCİYİZ: F-35'ler için 1 milyar 350 milyon dolar para yatırdık. Biz F-35'lerde üreticiyiz.
SİGARA YASAĞI: Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz.
FOX TV'YE TEPKİ: (FOX TV muhabirinin, tank palet fabrikasının satıldığı yönündeki sorusuna) Burası kira ile bu gruba verilmiştir. FOX TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun.
İLK KEZ ERDOĞAN KULLANDI
Başkan Erdoğan, ABD'ye gitmeden önce Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne gitti. Erdoğan, TEKNOFEST'te ilk kez sergilenen BMC'nin pikap aracını inceledi ve sürücü koltuğuna geçti. Araca, Erdoğan'ın da onayıyla miğfer anlamına gelen 'Tulga' ismi verildi.
Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti. Festivalin başladığı salı gününden bu yana 500 bin kişinin ziyarete geldiğini söyledi.
Başkan Erdoğan, TEKNOFEST'te torunlarıyla birlikte fotoğraf çektirdi.
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