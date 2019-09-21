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  • 21.09.2019 17:08
  • Son Güncelleme: 21.09.2019 17:48

Yerli pikap aracın ismi belli oldu! Başkan Erdoğan bizzat kullandı

Başkan , Havacılık, ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) ilk kez sergilenen 'nin yerli pikap aracını kullandı. Araca, Erdoğan'ın da onayıyla miğfer anlamına gelen Tulga ismi koyuldu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul'da, BMC'nin ilk kez sergilediği pikap tipi aracı inceledi.

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