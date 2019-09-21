

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere özel Uçak "TC-TRK" ile ABD'nin New York şehrinde.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, JFK Havalimanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanından yoğun koruma tedbirleri altında Manhattan'da ikamet edeceği "The Peninsula Oteli'ne" geçmek üzere hareket etti.

74 BM Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere New York'a gelen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Beraat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'ında bulunduğu bakanların yanınsıra çok sayıda AK Partili bazı milletvekilleri ve üst düzey bürokrat eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceği öngörülüyor. Çok sayıda liderle ikili ve çoklu görüşmeler yapacağı belirtilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın New York'un ünlü Time Square meydanı ve Sentrıl Park'ta düzenlenecek aşure günü etkinliklerine katılacağı duyuruldu. Erdoğan, Salı günü ise akşam saatlerinde Türk Bayrağı çekme törenlerine katılarak ABD temaslarına devam edeceği bildirildi.





ABD'de yaşayan Türk ve Müslüman toplumu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kalacağı otelin önünde bekliyor.

New York'ta kalacağı otelin önünde toplanan Türk ve Müslüman toplumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için saatler öncesinden yerini aldı.

Erdoğan'ı taşıyan özel uçağın kısa bir süre sonra New York JFK Uluslararası Havalimanı'na ineceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 2 saat içerisinde 5 gün boyuca konaklayacağı The Peninsula Oteli'ne gelmesi bekleniyor.

