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  • Son Güncelleme: 22.09.2019 02:19

Son dakika: Atama kararları 'de yayımlandı

Son dakika haberine göre ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu () Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları 'de yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yasin Akdere atandı.

nda açık bulunan Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğüne, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tan getirildi.

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