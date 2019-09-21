Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Barolar Birliği'nce düzenlenen "Kıbrıs'ta Son Söz Paneli" için mesaj yolladı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye olarak kendi çıkarlarımızı nasıl savunuyorsak, Kıbrıs Türkleri'nin Ada'daki ve Doğu Akdeniz'deki haklarını da ayni kararlılıkla müdafaa ediyoruz. Kıbrıslı kardeşlerimizle Doğu Akdeniz'de başlattığımız hidrokarbon arama faaliyetlerini, halen 2 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisi ile yürütüyoruz. Bu gemilerimizin çalışmalarını güvenle sürdürebilmeleri için deniz ve hava kuvvetlerimizin unsurları da görev başındadır. Ada'nın ve bölgenin zenginliklerinin sadece kendilerine ait olduğunu zannedenler, bugün olduğu gibi gelecekte de karşılarında Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kararlılığını bulacaklardır." Panelin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise "Maraş, tarihi belgeler ışığında kullanıma açılacaktır" açıklamasını yaptı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar da "Kıbrıs Türk halkının haklarına tecavüz etmelerini kabul etmemiz mümkün değil" ifadesini kullandı.
MİLLET BAHÇELERİ BETONLAŞMAYA KARŞI BIR ÇIKIŞ
Başkan Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"ne katıldı. "Yaşanabilir şehirler, marka şehirler mutlaka kuracağız. 'Bu dikey olursa kurulur' diye bir mantık yok. Yatay mimarinin oluşuyla da bunu inşa etmemiz mümkün. Millet bahçeleri bu betonlaşmaya karşı bir çıkış olduğu gibi bütün ailelerin, çocukların gerçekten yatıp yuvarlanabilecekleri yerler. Bu bir çıkıştır. İnşallah bundan sonra çok daha büyük bir yükselişe, şahit olacağız" açıklamalarını yaptı.
MİLLET BAHÇELERİ BETONLAŞMAYA KARŞI BIR ÇIKIŞ
Başkan Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"ne katıldı. "Yaşanabilir şehirler, marka şehirler mutlaka kuracağız. 'Bu dikey olursa kurulur' diye bir mantık yok. Yatay mimarinin oluşuyla da bunu inşa etmemiz mümkün. Millet bahçeleri bu betonlaşmaya karşı bir çıkış olduğu gibi bütün ailelerin, çocukların gerçekten yatıp yuvarlanabilecekleri yerler. Bu bir çıkıştır. İnşallah bundan sonra çok daha büyük bir yükselişe, şahit olacağız" açıklamalarını yaptı.
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