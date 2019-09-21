Neslican Tay'ın cenazesi ne zaman? Tümörden dolay sol bacağını kaybeden ve dördüncü kez kansere yakalanan Neslican Tay, kansere karşı verdiği mücadele ile milyonların sevgisini kazanmış, kanser hastalarına umut ışığı olmuştu. Üç kez kanseri yenen Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Dün akşam saatlerinde gelen üzücü haber milyonları derinden etkiledi. 20 yaşındaki Neslican'ın ailesi cenaze töreni ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Neslican Tay'ın cenazesi ne zaman? Neslican Tay'ın cenaze töreni nerede? İşte ayrıntılar...

NESLİCAN TAY'IN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE?

Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay'ın ailesi yaptığı açıklamada, "Nelicanımızı kaybettik... Cenazemiz 22.09.2019 Pazar günü kılınacak öğle namazına müteakip memleketi Rize'de toprağa verilecektir" bilgisini paylaştı.