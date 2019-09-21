Neslican Tay kimdir? sorusu dün akşam gelen üzücü haber sonrası araştırılmaya başlandı. 20 yaşındaki Neslican Tay, kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınmış, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla birlikte diğer kanser hastalarına da umut olmuştu. 3 kez kanseri yenmeyi başaran Neslican Tay'ın hastalığı son kez nüksetti ve genç kız, yaptığı paylaşımla bu hastalığa asla teslim olmayacağını söyledi. Neslican, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki, Neslican Tay kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Neslican Tay ne kanseriydi? İşte Neslican Tay'ın hayatı...

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da doğdu. Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyordu.

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine 'Demir Kadın' diyen Neslican Tay, verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana umut olmuştu.

Neslican Tay 20 Eylül Cuma günü yaşamını yitirdi.