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hayatını kaybetti

Daha önce hastalığı tam 3 kez yenen Neslican, bu defa başaramadı! Tüm 'yi ağlattı... Mücadelesiyle milyonlara ışık tutan Neslican'ın hastalık nedeniyle sol ayağı kesilmişti.


Üniversiteli (21), iki yıl önce kansere yakalandı. Amansız hastalığı 3 kez atlattı. Ama 5 gün önce yeniden yoğun bakıma alındı.
Uyanması için 'nin dua ettiği genç kız, bu kez mücadeleyi kazanamadı. Çoklu organ yetmezliği sonucu dün 21.20'de aramızdan ayrıldı.

YAPMA BE NESLİCAN...
Ciğerimizi yaktın be Neslican.
Çiçeklerle karşılan inşallah...
İyi ki geçtin bu dünyadan.
Gülüşünle kal güzel kız.
Neslican'ımızsın sen.
Mücadelen unutulmayacak.




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