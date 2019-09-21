Neslican Tay tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Herkes Neslican için ağlıyor...

Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere 21 yaşında yenik düştü. Hastaneden yapılan son dakika açıklaması sonrası Neslican Tay'ın sevenleri yasa boğdu.