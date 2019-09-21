Neslican Tay tüm Türkiye'yi yasa boğdu! Herkes Neslican için ağlıyor...
Kansere karşı verdiği mücadele ile tüm Türkiye'nin kalbini kazanan, daha önce 3 kez kanseri atlatan Neslican Tay kısa bir süre önce yoğun bakıma alınmıştı. 21 yaşındaki Neslican Tay'dan kara haber dün akşam saatlerinde geldi. Neslican Tay hayata gözlerini yumdu. Neslican Tay'ın ölümü tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Siyasate, sanat, spor dünyasından pek çok isim Neslican Tay için duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
21.09.2019 10:11
- Son Güncelleme: 21.09.2019 10:32
Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere 21 yaşında yenik düştü. Hastaneden yapılan son dakika açıklaması sonrası Neslican Tay'ın sevenleri yasa boğdu.
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