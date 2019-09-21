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  • 21.09.2019 11:30
  • Son Güncelleme: 21.09.2019 11:30

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan mesajı

, ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğana 'ı unutmadı... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Neslican Tay için Twitter adresinden mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak'tan Neslican Tay mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , bir süredir yoğun bakımda kanser tedavisi gören ve 21 yaşında hayatını kaybeden 'ın ölümünün ardından Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak yayınladığı mesajda, "Yaşama olan tutkusu ve mücadele azmi ile milyonlara umut aşılayan #NeslicanTay kızımızın mekanı cennet olsun" ifadesinde bulundu.

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