CHP kurultayı yaklaşırken, parti içi liderlik ve 2023 hesapları yapılmaya başlandı. Partinin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Muharrem İnce, katıldığı TV programında 2023'te aday olacağını şimdiden açıkladı. Ekrem İmamoğlu cephesiyse, "Mekanın yeni sahibi var" diyerek adaylığa şimdiden göz kırptı. İBB'yi yönetmek dışında tüm konularla gündeme gelen İmamoğlu ve İnce arasında erken başlayan kavgaya, İnce'nin 100 bin imza resti damga vurdu. Sabah yazarı Şebnem Bursalı, İmamoğlu'nun aday yapılması durumunda, İnce'nin 100 bin imza seçeneğini düşündüğünü söyledi.

İşte Şebnem Bursalı'nın bugünkü "İnce'nin 100 bin imza resti..." başlıklı köşe yazısı:

CHP'de neler olup bittiği epeydir gündemimizde değildi... Güçler savaşında kimin ne hesabı var? Kim kiminle ne tür bir oyun kuruyor? 10 yıllık genel başkanlığı döneminde girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son yerel seçimde büyükşehirde partisinin aldığı sonuçla nefes almış, belki de ilk kez buradan aldığı güç ve moral ile liderlikte en rahat günlerini yaşamaya başlamıştı ki; ezeli ve ebedi rakibi Muharrem İnce'nin geçen günlerde yaptığı açıklamalarla yeniden parti içi mücadelenin fitilinin ateşlendiği anlaşılıyor.

Malum; kongre süreci başladı, önümüzdeki yılın mayıs ayında kurultaya hazırlanıyor CHP, her bir il ve ilçe kongresi, kurultay öncesi hesaplaşma ve güç yarışı arenası olduğundan, kişiler ve gruplar arası mücadelede şimdilik daha yerel ölçekte yürüyor.

Kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıkıp çıkmayacağıyla ilgili konudan ziyade; parti içi güç grupları arasındaki hesaplaşma dikkat çekiyor. Son yerel ve genel seçimlerde, kendisine yakın 30 civarındaki milletvekili ve belediye başkanlarının hemen hepsi çizik yemişti. Keza, Kemal Bey son kurultayda Muharrem İnce lehine oy veren delegelerin olduğu Balıkesir, Manisa gibi illeri cezalandırmak için 31 Mart seçimlerinde buralarda aday çıkarmamış, bu illeri Millet İttifakı ortağı İP'e bırakmıştı. Muharrem İnce'nin hesabı, bu kongreler sürecinde hem buralarda hem daha fazla yerde güç toplayıp; bundan sonraki siyaset yolunda daha rahat dümende olmak.

CHP'de kurultay delegeleri üzerinden siyaset yeniden hız kazandı anlayacağınız. Sadece Kılıçdaroğlu ve İnce değil, genel başkanlık iddiasında olan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın da delege sayısında en fazla üçüncü il olan kendi seçim bölgesi ve ittifak yaptığı isimlerle başka iller üzerinde de çalışmalar yaptığı, tek tek telefon açtığı da biliniyor.

Ancak Tuncay Özkan ile Muharrem İnce'nin hedefleri arasında ciddi bir fark var. Parti içinde elde edeceği güç üzerinden İnce, Kemal Bey'in karşısına genel başkan adayı olarak rakip olmaktan ziyade, ilk seçimde cumhurbaşkanı adayı olabilmeyi önceliyor. Buradaki en büyük rakibi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Partisi içinden ciddi bir muhalefet olmasına rağmen ısrarla Belediye Başkan adayı yaptığı İmamoğlu'nu, 2023'te partisinin ve ittifakın ortak adayı olarak cumhurbaşkanı adayı göstermek istediği biliniyor Kemal Bey'in. Ancak;

SP, İP ve HDP'nin kendi adaylarını çıkardığı son seçimde aldığı 16 milyon oyun önemli bölümünü, kendi popülaritesine bağlayan İnce, bir sonraki seçimde ittifak adayı olması halinde kazanacağı iddiasında. İşte bu yüzden de, hem Kemal Bey hem Ekrem İmamoğlu cephesine karşı bir çalışma yürütüyor. Yakın çevresine aday gösterilmemesi halinde 100 bin imza toplayarak aday olmakta kararlı olduğunu söylediği konuşulan Muharrem İnce'nin bu hesapları, CHP için yeni bir hesaplaşma döneminin daha başladığının da habercisi...