Son dakika: "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı

Mardin, Şırnak ve Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik "Kıran-2 Ortak Operasyonu" başlatıldı.

Güvenlik kuvvetlerinin ortak katılımıyla Mardin, Şırnak ve Batman kırsalında başlatılan "Kıran-2 Ortak Operasyonu"nu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin'in Midyat ilçesinden yönetiyor.





Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Mardin'de operasyon komutanı olarak arazide bulunuyor.

Operasyon, PKK'lı teröristleri yakalamak ve etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depo alanlarını tespit ederek imha etmek amacıyla düzenleniyor.





Operasyon kapsamında 3 ilde jandarma komando, jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucularından oluşan 117 operasyonel tim görev alıyor.

ORG. ARİF ÇETİN: 'ARA BUL YOK ET' TAKTİĞİNİ UYGULUYORUZ…

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin dev operasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı:



3 ilimizin Jandarma yaklaşık 10 tabur gücünde 1750 personelin katıldığı kesintisiz olarak Kıran-2 operasyonunu dün gece itibariyle başlattık. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz operasyon mantığı ile 12 ay devam edeceğiz. Yurt içinde şu anda yaklaşık terörist sayısı 600'ün altında ve her geçen gün bu daha da düşecek Allah'ın yardımıyla operasyonları etkin bir şekilde devam ettirip ülkemizde kalıcı huzuru sağlayacağız. Biraz önce sayın içişleri bakanımız da aradı operasyon birliklerine başarılar diledi. Terörü tamamen sona erdirene kadar kahraman güvenlik güçlerimizle operasyona devam ediyoruz.



Bizim buradaki uyguladığımız taktik öncelikle alan hakimiyetini sağlamak ve teröristi bulmak. 'Ara bul yok et' taktiğini uyguluyoruz.