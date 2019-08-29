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  • 29.08.2019 17:35
  • Son Güncelleme: 29.08.2019 17:35

'ndan yeni görüntü! Atak helikopterleri terör yuvalarını böyle vurdu

Jandarma Genel Komutanlığınca, 'de kapsamında kullanılan helikopterlerin üs bölgesine intikali ve terör hedeflerine yönelik taarruz anlarına ilişkin görüntü paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Jandarma Avcı Filo envanterindeki Atak helikopterlerinin, 'na katılan jandarma komando ve polis özel harekat personelini 27 Ağustos'ta sınırlarındaki Davuş Tepe Üs Bölgesine indiren helikoptere eşlik edişi yer alıyor.

ATAK'LAR TERÖR YUVALARINI VURDU
Operasyona hava desteği de sağlayan Atak helikopterler, tespit edilen terör hedeflerini atış yaparak imha ediyor.

Videoda operasyon taktiğinin "Ara, bul, yok et" olduğu ifade ediliyor.

Paylaşımda, ayrıca "Kıran Operasyonu'nun kahraman jandarma komandoları, polis özel harekat birlikleri ve güvenlik korucuları, çelik kanatlar altında görev başında..." mesajına yer verildi.

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