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  • Son Güncelleme: 09.09.2019 20:47

Son dakika: Katliam yapacaklardı! destekli operasyonda hazırlığındaki terörist yakalandı

ve Mardin'de, Milli İstihbarat Teşkilatı () ile polis ekiplerinin terör örgütü 'ya yönelik ortaklaşa düzenlediği operasyonda, hazırlığındaki teröristle birlikte 9 şüpheli gözaltına alındı.

Katliam yapacaklardı! Kıskıvrak yakalandılar

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Batman ile Mardin ve polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Batman'da keşif faaliyetinde bulunarak, hazırlığı içerisinde bulunan bölücü terör örgütü mensubu F.T. ile birlikte, terör örgütü üyeliğinden suç kaydı bulunan N.A. ve U.E. yakalandı. Çalışmalarını sürdüren ekipler tarafından 6 şüpheli daha yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 5'i ise serbest bırakıldı.

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