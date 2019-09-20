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  • Son Güncelleme: 20.09.2019 14:39

Binali Yıldırım'dan ve 'a ziyaret!

ABD'de ve 'ı ziyaret eden , Google yetkililerinin kendisine yaptığı jesti kişisel Twitter hesabında paylaştı.

Google'dan Yıldırım'a jest

ve beraberindekiler, ABD'de ve 'ı ziyaret etti. Yıldırım, Apple yetkilileriyle teknolojinin dünü ve bugününü konuştu.

Daha sonra Google'ı ziyaret eden Yıldırım, şirketin 'deki faaliyerleri hakkında fikir alış verişinde bulundu.

Google yetkilileri, Yıldırım'a bir jestte bulunarak kahveleri figürüyle ikram etti. Yıldırım bu jest için "Galatasaray'ın bu diyarlarda da taraftarı var sanırım" ifadelerini kullandı.

İşte ziyaretten kareler:




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