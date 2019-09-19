Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp (29), göğsümüzü kabarttı. Kazakistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kübalı rakibini yenerek altın madalya kazandı. 4. kez dünya şampiyonu olan ilk Türk sporcu olarak tarihe adını yazdı. Kazakistan'da tarih yazan Rıza Kayaalp, dün gece saatlerinde sessiz sedasız Türkiye'ye vardı. Önce İstanbul, ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaştı. Türkiye'yi gururla temsil etmiş olan şampiyonu, sadece ailesi ve gazeteciler karşıladı. Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak Türkiye'yi başarıyla temsil eden Kayaalp, havalimanında adeta yalnız bırakıldı. Bize büyük bir gurur yaşatan sporcuya yönelik sönük karşılama, hepimizi utandırdı.
Yabancı futbolcuları karşılamak için havalimanında saatlerce bekleyen on binler, Kayaalp'in büyük başarısı karşısında kılını bile kıpırdatmadı. Zira Galatasaray'ın yeni transferi Kalombiyalı golcü Radamel Falcao, Trabzonspor'un İngiliz yıldızı Daniel Sturridge, Fenerbahçe'nin renklerine kattığı Brezilyalı sporcu Gustavo, Beşiktaş'a transfer olan Malili Abdoulay Diaby havalimanında coşkuyla karşılanmıştı.
Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp "Şu an tek hayalim olimpiyat şampiyonluğu. 11 ay boyunca tek düşüncem o. Olimpiyat şampiyonu olursam güreşi bırakma ihtimalim yüksek" dedi.
Binler, Galatasaray'ın transferi Kolombiyalı Falcao'ya, Atatürk Havalimanı'nda muhteşem bir karşılamayla "Hoşgeldin" demişti.
Trabzonspor taraftarları, Daniel Sturridge'ı karşılamak için Trabzon Havalimanı'na akın etmişti.
Yabancı futbolcuları karşılamak için havalimanında saatlerce bekleyen on binler, Kayaalp'in büyük başarısı karşısında kılını bile kıpırdatmadı. Zira Galatasaray'ın yeni transferi Kalombiyalı golcü Radamel Falcao, Trabzonspor'un İngiliz yıldızı Daniel Sturridge, Fenerbahçe'nin renklerine kattığı Brezilyalı sporcu Gustavo, Beşiktaş'a transfer olan Malili Abdoulay Diaby havalimanında coşkuyla karşılanmıştı.
Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp "Şu an tek hayalim olimpiyat şampiyonluğu. 11 ay boyunca tek düşüncem o. Olimpiyat şampiyonu olursam güreşi bırakma ihtimalim yüksek" dedi.
Binler, Galatasaray'ın transferi Kolombiyalı Falcao'ya, Atatürk Havalimanı'nda muhteşem bir karşılamayla "Hoşgeldin" demişti.
Trabzonspor taraftarları, Daniel Sturridge'ı karşılamak için Trabzon Havalimanı'na akın etmişti.
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