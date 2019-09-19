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leri karşılamak için saatlerce bekleyen on binler için kılını kıpırdatmadı!

, ’da rakibini yere serdi. 4. kez dünya şampiyonu olarak tarihe geçti. Sessiz sedasız ’ye geldi. Yabancı futbolcuları coşkuyla karşılayan on binler, havalimanına gitmedi. Türk bayrağımızı dalgalandıran sporcumuza sadece ailesi ve gazeteciler eşlik etti.

Manşeti siz atın!
Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp (29), göğsümüzü kabarttı. Kazakistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kübalı rakibini yenerek altın madalya kazandı. 4. kez dünya şampiyonu olan ilk Türk sporcu olarak tarihe adını yazdı. 'da tarih yazan , dün gece saatlerinde sessiz sedasız 'ye vardı. Önce İstanbul, ardından Ankara 'na ulaştı. Türkiye'yi gururla temsil etmiş olan şampiyonu, sadece ailesi ve gazeteciler karşıladı. Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak Türkiye'yi başarıyla temsil eden Kayaalp, havalimanında adeta yalnız bırakıldı. Bize büyük bir gurur yaşatan sporcuya yönelik sönük karşılama, hepimizi utandırdı.




Yabancı futbolcuları karşılamak için havalimanında saatlerce bekleyen on binler, Kayaalp'in büyük başarısı karşısında kılını bile kıpırdatmadı. Zira 'ın yeni i Kalombiyalı golcü , 'un İngiliz yıldızı , 'nin renklerine kattığı Brezilyalı sporcu Gustavo, 'a transfer olan Malili Abdoulay Diaby havalimanında coşkuyla karşılanmıştı.




Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp "Şu an tek hayalim olimpiyat şampiyonluğu. 11 ay boyunca tek düşüncem o. Olimpiyat şampiyonu olursam güreşi bırakma ihtimalim yüksek" dedi.




Binler, Galatasaray'ın transferi Kolombiyalı Falcao'ya, 'nda muhteşem bir karşılamayla "Hoşgeldin" demişti.



Trabzonspor taraftarları, Daniel Sturridge'ı karşılamak için 'na akın etmişti.



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