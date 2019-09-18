Rıza Kayaalp'le gurur duyduk... Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu. Başkent Nur Sultan'daki şampiyonanın finalinde güreşçimiz Kübalı Oscar Hinds ile karşılaştı.
4. KEZ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI
Güreşçimiz rakibi karşısında üstün bir güreş sergilerken müsabakadan 3-1 galip ayrıldı. Böylece grekoromen stilde 4. kez dünya şampiyonluğuna ulaşan tek Türk güreşçi oldu.
YERLİKAYA&ÇEBİ'Yİ SOLLADI
Olimpiyat ikincisi Rıza, grekoromen stilde üçer dünya şampiyonluğu bulunan Hamza Yerlikaya ve Selçuk Çebi gibi isimleri de geride bırakarak çok önemli bir başarı elde etti.
Rıza'nın ailesi dünkü maçı TV ekranlarından izlerken Başkan Erdoğan da Rıza'yı telefonla arayıp kutladı.
RIZA'YA İLK KUTLAMA ERDOĞAN'DAN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rıza'yı telefonla arayarak kutladı.
4. kez dünya şampiyonluğuna ulaşan Rıza Kayaalp'i ilk tebrik eden isim Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu.
Başkan Erdoğan sıcağı sıcağına sporcuyu tebrik etti. Altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'in Başkan Erdoğan'a tebrik konuşması sırasında Olimpiyat şampiyonluğu için söz verdiği öğrenildi.
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