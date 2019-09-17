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  • 17.09.2019 19:37
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 19:52

’in dünya şampiyonluğu ailesini sevince boğdu

’ın Başkenti Nursultan’ta düzenlenen ’nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi ’in 4.kez Dünya Şampiyonu oldu. Kayaalp'in ’ta yaşayan ailesi büyük sevinç yaşadı.

'da düzenlenen 'nda milli sporcu , grekoromen stil 130 kiloda Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazandı.

Milli sporcu Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olma unvanını da elde etti. Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in final mücadelesini 'ta yaşayan ailesi de televizyondan büyük heyecanla izledi. Kayaalp'in annesi, babası, kardeşleri ve diğer akrabaları karşılaşma boyunca heyecan içinde dua ederek müsabakayı izledi. Aile maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı ve mutluluklarını birbirlerine sarılarak ve okuyarak kutladı.

"BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRDI İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUTTU"
Şampiyonluk unvanını koruyan Rıza Kayaalp'in annesi Sevgi Kayaalp, oğlunun maçını izledikten sonra yaptığı konuşmada, "Çok heyecanlıydık, izledik 4. Dünya Şampiyonluğunu kazanmak için oraya gitti. Bayrağımızı dalgalandırdı İstiklal Marşımızı okuttu. Hep dualarımız bu yöndeydi, Türkiye'ye armağan etti. Oğlumla gurur duyuyorum. Hedefte olimpiyatlar var İnşallah ora dada bayrağımızı dalgalandırır ve bizi daha mutlu eder" dedi.

Rıza Kayaalp'in ablası Arzuhan Coşkun ise, "Onunla gurur duyuyoruz, bayrağımızı dalgalandırdı, çok heyecanlıyım heyecanlı bir maç izledik. Eleme maçlarını da izledik. Kardeşimle gurur duyuyorum, emeğinin karşılığını aldı, mutluyuz, gururluyuz. İnşallah darısı Olimpiyata orada da bayrağımızı dalgalandırır" şeklinde konuştu.

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