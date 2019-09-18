Ne zaman emekli olabilirim sorgulamasıyla erken emeklilik fırsatlarını daha iyi değerlendirebilirsiniz. SGK erken emeklilik fırsatlarını nasıl değerlendirebileceğinizi öğrenmek için ne zaman emekli olabilirim sorgulaması yapmanız gerek. Hangi erken emeklilik fırsatını kullanabileceğinizi öğrenmek için yapmanız gereken ne zaman emekli olabilirim sorgulaması nasıl yapılır? SGK' nın e-Devlet Kapısı portalında bulunan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" uygulaması üzerinden emeklilik hesaplamalarınızı en doğru şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? TIKLA ÖĞREN!

E-Devlet Kapısı portalındaki SGK e-hizmetler listesinde bulunan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" uygulama ekranında tüm güncel sigortalılık bilgilerine istinaden, emeklilik tarihinin ne zaman olacağı ve sigortalılığa göre emeklilik koşullarının neler olduğunu öğrenebiliyor. Ne zaman emekli olabilirim uygulamasında;

Emeklilik yaşı,

Emeklilik prim ödeme gün sayısı,

Erken emeklilik yaşı,

Erken emeklilik prim ödeme gün sayısı,

Bilgileri öğrenilebiliyor.

SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nasıl Yapılır?

SGK' nın e-Devlet Kapısı portalında bulunan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" uygulaması üzerinden emeklilik hesaplamalarınızı en doğru şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bu sorgulama işlemini güvenle yapabilmeniz için öncelikle e-Devlet kimlik doğrulaması yapmanız gerektiğini ise unutmamalısınız. Buna göre normal şartlarda ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenmek için;

E-Devlet Kapısı portalı "turkiye.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.

E-Devlet portalının sağ üst köşesinde bulunan "Giriş Yap" seçeneğine tıklayın.

E-Devlet giriş penceresinde kimlik doğrulama için "e-Devlet şifresi", "mobil imza", "e-imza", "T.C. kimlik kartı" ve "internet bankacılığı" ile giriş seçeneklerinden birisini kullanabilirsiniz.

Kimlik doğrulaması yaparak, portala ulaştıktan sonra sayfanın ortasında bulunan "Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim" yazılı kutucuğa "Ne Zaman Emekli Olabilirim" yazın ve kutucuk sonundaki "büyüteç" simgesine tıklayın.

Çıkan arama sonuçlarında SGK' nın "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" uygulaması seçeneğine tıklayın.

Açılan "Emekli Olma Durumu Sorgulama" ekranında ise sayfada bulunan "Sigorta Kolu" ve "Hizmete Başlama Tarihi" bilgilerinizi girin(Hizmete başlama tarihinizi bilmiyorsanız, SGK e-hizmetlerinden "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" sayfasına girerek, öğrenebilirsiniz).

Sayfanın altında bulunan "Sorgula" seçeneğine tıklayın.

Bu işlemlerle normal şartlarda ne zaman emekli olabileceğinize dair detayları, öğrenebilirsiniz.

SGK'da Erken Emeklilik Fırsatları Neler?

SGK sigorta kollarına bağlı olarak çalışma hayatına devam ediyor ve artık bir an önce emekliliğinize kavuşmak istiyorsanız erken emeklilik fırsatları size bu imkanı sunabilir. Erken emeklilik fırsatları ile emeklilik tarihinizi öne çekebilirsiniz. SGK' nın farklı koşullara bağlı birbirinden farklı erken emeklilik fırsatları bulunuyor. Ancak bu erken emeklilik fırsatları arasında en avantajlı olanları ve en çok fayda sağlayanları "yurtdışı borçlanması", "doğum borçlanması" ve "askerlik borçlanması" şeklindeki fırsatlardır.