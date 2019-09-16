Emeklilik hesaplamaları, her sigortalı çalışanın kariyer ve gelecek planlamalarında önemli bir noktayı oluşturuyor. Bu yüzden Sosyal Güvenlik Kurumu, bünyesinde kayıtlı olan vatandaşların sigorta tiplerine göre emekliliklerini ne zaman almaya hak kazanacaklarını hesaplamaya yardımcı olacak bir e-hizmet geliştirdi. Emekliliğinizle ilgili her türlü hesaplamayı kolay bir şekilde ne zaman emekli olabilirim uygulaması üzerinden yapabilmeniz mümkün.



NORMAL ŞARTLARDA NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? TIKLA ÖĞREN!

SSK (4A), Bağkur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) çalışanlarının her zaman aklında olan ne zaman emekli olabilirim sorusunun dışında erken emeklilik için fırsatlar neler sorusu da yer buluyor. Hayatının büyük bir kısmını çalışma hayatında geçirmek durumunda kalan vatandaşlar emeklilik günü hesaplamaları ile emeklilik dönemine rahat ve en hızlı şekilde ulaşabilmenin hayalini kuruyor. Ne zaman emekli olurum sorgulamasını e-Devlet Kapısı portalından yapabilmek mümkün.

• e-Devlet Kapısı'na "turkiye.gov.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.

• E-Devlet giriş ekranından "Mobil imza", "e-imza", "T.C. kimlik kartı", "e-Devlet şifresi" ve "internet bankacılığı" giriş seçeneklerinden birisiyle giriş yapın.

• E-Devlet Kapısı'nda bulunan "e-hizmetler" ekranından SGK hizmet listesinden "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" seçeneğine giriş yapın.

• Ekranda yer alan sigorta kolu (4A/4B/4C) seçimini yapın.

• Hizmete başlama tarihini girin.

• Son olarak "Sorgula" seçeneğine tıklayın.

Bu işlemlerle ne zaman emekli olabilirim sorgulaması ile emeklilik hesaplamanızı en doğru şekilde yapabilirsiniz. Ancak emeklilik işlemlerinde SGK resmi kayıtlarının dikkate alındığını unutmayın.

Doğum Borçlanması ile Erken Emeklilik Olanağı

Kadın sigortalı çalışanlar doğum borçlanması yaparak, erken emeklilik fırsatı yakalayabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kadın sigortalı çalışanlara sağlanan bu imkan sayesinde kadınlar, her yaptıkları doğum için doğum borçlanması yapabiliyor. Üstelik doğum borçlanması ile erken emeklilik fırsatı emekliliği 6 yıl geriye çekebiliyor. Kadın sigortalılar doğum sebebi ile "çalışamadıkları" süreleri en fazla 3 defa olacak şekilde her bir doğuma 2 yıllık sürelerle borçlanabiliyor. Doğum borçlanmasında;

• Doğumdan sonraki 8 haftalık (çoğul gebelikte 10 haftalık) süreler,

• Doğuma 3 hafta kadar çalışması durumunda ise doğum sonrası süreye ilave edilen "istirahat süresi" ile birlikte toplam 2 yıla kadar borçlanabiliyor.

Doğum borçlanması ile erken emeklilik fırsatı yakalamak isteyen kadınlar, doğumdan sonraki süreçte adına prim ödenmiş süreler için borçlanma yapamaz. Bu süreler 2 yıl haktan düşülerek, geriye kalan kısım borçlanabiliyor.

Askerlik Borçlanması ile Erken Emeklilik Fırsatı

Erkek sigortalı çalışanlar, askerlik sürelerini borçlanarak, erken emekli olma fırsatını yakalayabiliyor. Askerlik borçlanması ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken nokta ise son askerlik kanununda yapılan değişikliktir. Yani erkek sigortalının resmi olarak yapmış olduğu askerlik süresi kadar askerlik borçlanması yapabiliyor. Yani askerlik kanunda değişiklik yapılmadan önce askerliğini yapmış olan kişiler 2 yıla kadar erken emekli olabilme şansını yakalayabiliyor. Ancak yeni askerlik kanunu ile birlikte zorunlu askerlik 6+6'ya dönüştürüldüğünden 1 yıla kadar erken emeklilik fırsatı bulunuyor. Askerlik borçlanması sayesinde erkekler, kolay bir şekilde erken emeklilik şansından faydalanabiliyor.

Yurtdışı Borçlanması ile Erken Emeklilik

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen mevzuatlara uygun olması koşulu ile yurtdışında çalışma süreleri bulunan vatandaşlarda erken emeklilik şansı yakalıyor. Sigortalı vatandaşlar, yurtdışı çalışma sürelerini yurtdışı borçlanması ile emeklilik hesaplamalarına dahil edebiliyor ve emekliliklerini yurtdışındaki çalışma süresi kadar geriye çekebiliyor. Yurtdışı borçlanması yaparak, erken emeklilik şansını yakalaması gereken sigortalılarda aranan en temel 3 koşul ise;

• Yurda "kesin dönüş" yapmış olması,

• Yurtdışı borçlanması başvurusu ardından yapılan tebliğ tarihinden en fazla 3 aya kadar yurtdışı borçlanma süresi borcunu ödemiş olması,

• Borcunu ödemiş olduğuna dair yazılı istekte bulunmuş olması,

Şeklindedir.