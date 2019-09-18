E-Nabız sistemi, Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyete geçirilmiş olan "Kişisel Sağlık Sistemi" olarak isimlendirilen, vatandaşın dijital ortamda erişebildiği tıbbi özgeçmişi sistemidir. Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm sağlık kuruluşlarının bakanlık sistemine girdiği sağlık verileri E-Nabız sisteminde toplanıyor. Böylelikle hem vatandaşlar hem de uzman sağlık personelleri(isteğe bağlı) bu sağlık verilerine erişim sağlayabiliyor. Sağlık Bakanlığı E-Nabız giriş yaparak, güncel sağlık özgeçmişinizi tüm detayları ile görüntüleyebilirsiniz. Tahlil sonuçları, laboratuvar sonuçları, rapor tarih ve süreleri, kullanılan ilaçlar ve doz bilgileri, sağlık kuruluşlarına başvuru geçmişi gibi tüm genel sağlık verileri E-Nabız sisteminde bulunuyor. Ancak E-Nabız sistemini kullanmak ve giriş yapmak için öncelikle kayıt oluşturmanız gerekiyor.

E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR? TIKLA ÖĞREN!

E-Nabız Kayıt Nasıl Yapılır?

Sağlık Bakanlığı vatandaşlık bilgilerinin ve kişisel sağlık verilerinin korunması için güvenli E-NABIZ giriş altyapısı kullanıyor. Bu yüzden E-Nabız sistemini daha önce kullanmadıysanız ilk girişte kayıt oluşturmanız gerekiyor. E-Nabız kayıt işlemlerini ise çok basit şekilde e-Devlet Kapısı portalı aracılığıyla yapabilirsiniz. Buna göre E-Nabız kayıt işlemlerini yapmak için;

E-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi resmi web adresi "enabiz.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.

Sistem sayfasında sol kısımda bulunan "Giriş" seçeneği altındaki üzerinde "e-Devlet Üzerinden Kayıt Olun" şeklinde kırmızı seçeneği tıklayın.

Yönlendirildiğiniz e-Devlet giriş sayfasında ise kimlik doğrulama yapın(e-imza, e-Devlet şifresi, T.C. kimlik kartı, mobil imza ve internet bankacılığı ile giriş yöntemlerinden herhangi birisini kullanabilirsiniz).

E-Devlet kimlik doğrulamasını tamamladıktan sonra tekrar yönlendirildiğiniz E-Nabız kayıt sayfasında karşınıza çıkan "Genel Koşulları" okuyun ve onaylıyorsanız en altta bulunan "E-Nabız Sistemi Kullanım Koşullarını Okudum" seçeneğine tıklayın.

Kullanım koşullarına onay verdikten sonra açılan sayfada ise;

Ülke ve şehir bilgilerinizi girin.

Kilo ve boy bilgilerinizi girin.

Sayfada bulunan maddeler halindeki sistemdeki sağlık bilgilerinizin kimler tarafından görüntülenebileceğine dair seçimlerinizi yapın(Dilerseniz kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra da istediğiniz zaman bu seçimlerde değişiklik yapabilirsiniz).

İletişim bilgilerinizi girin(e-posta ve cep telefonu numarası).

E-Nabız giriş işlemlerini güvenli şekilde yapmak için kendinize özel bir şifre oluşturun ve sayfadaki "Şifreyi Tekrar Gir" kısmına belirlediğiniz şifreyi tekrar girin.

Sayfanın en altında yer alan "Kaydet" tuşuna basarak, kayıt işlemine devam edin.

Son olarak güvenli kayıt işleminin tamamlanması için verdiğiniz cep telefonu numarasına E-Nabız onay şifresi gönderilir. Bu gelen kısa mesajdaki kodu, sayfada açılan küçük penceredeki kutucuğa doğru ve eksiksiz şekilde yazarak, "Onay" tuşuna basın ve kayıt işlemini tamamlayın.

E-Nabız Giriş Nasıl Yapılır?

E-Nabız giriş işlemlerini hızlı ve güvenli şekilde yapabilirsiniz. E-Nabız giriş işlemlerinizi iki farklı şekilde yapabilirsiniz. İlk seçenekte E-Nabız kayıt işlemleri sırasında belirlediğiniz E-Nabız şifreniz ve T.C. kimlik numaranızla giriş yapabilirsiniz. İkinci seçenekte ise doğrudan e-Devlet Kapısı kimlik doğrulaması ile giriş yapabilirsiniz. Her iki E-Nabız giriş yöntemini de kullanarak, sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-Nabız resmi adresi "enabiz.gov.tr" adresini açın.

E-Nabız şifresiyle giriş yapmak için sol kısımda bulunan "T.C. kimlik numarası" ve "E-Nabız şifresi" kısımlarını doğru ve eksiksiz şekilde doldurun.

Son olarak "Giriş" seçeneğine tıklayın.

E-Devlet kimlik doğrulaması ile sisteme giriş yapmak içinse E-Nabız giriş sayfasında bulunan "e-Devlet üzerinden giriş" seçeneğine tıklayın ve açılan e-Devlet giriş ekranında kimlik doğrulaması yapın. Bu şekilde yeniden e-Nabız sistemine yönlendirilirsiniz.

E-Nabız giriş işlemlerinizi tamamladıktan sonra dilediğiniz zaman laboratuvar ve tahlil sonuçları sorgulama, randevu geçmişine bakma, rapor ve reçete detaylarınızı inceleme, hastalık verilerinizi inceleme ve kullandığınız ilaçların kullanım süresi, kullanım dozu ve diğer detaylarına bakabilirsiniz.