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45 saati geçene | Fazla çalışma saati ve mesai nasıl hesaplanır?

’de çalışma şartları 4857 sayılı 'nun 63'üncü Maddesi uyarınca belirlenmiştir. Çalışma saati haftalık 45 saat olarak belirleniyor. Bunun üzerindeki bütün çalışmalar yüzde 50 fazlasıyla ödenir. Ödenmezse işçi için haklı fesih şartları da oluşur. Peki nasıl hesaplanıyor? İşveren denkleştirme yapabilir mi? Fazla mesai ve çalışma saatleriyle ilgili detaylar haberimizde...

45 saati geçene fazla mesai
4857 sayılı İş Kanunu'nun 63'üncü Maddesi uyarınca, genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir ve toplu iş sözleşmesi veya işçi işveren arasındaki anlaşma ile aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Bu şekilde genel uygulamaya göre, günlük 7.5 saat çalışmayla 45 saatlik haftalık çalışma süresi tamamlanır. Bu 45 saati aşan çalışmalar ise fazla çalışmaya (fazla mesaiye) girer ve her bir saatlik fazla çalışma için işçiye, saat başına düşen normal ücretinin yüzde 50 fazlasının yani 1.5 katının ödenmesi gerekir.

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