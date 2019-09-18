ASELSAN tanıttı! İşte büyük görevlerin küçük neferleri... Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları nefesleri kesti!

Aracın keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı olarak açık ve kapalı mekanlarda görev icra edebildiğini dile getiren Kotil, "Asgari 25 dakika havada kalma süresine sahip. 1,5 kilometre mesafeden gerçek zamanlı görüntü aktarma kabiliyeti bulunuyor. Bunlara ilave diğer özellikleriyle kendi boyut ve ağırlık limitleri dahilinde piyasadaki emsal ürünlere kıyasla performans özelliklerinin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

