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ASELSAN tanıttı! İşte büyük görevlerin küçük neferleri... Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları nefesleri kesti!

Türkiye'nin yerli ve milli silahlı 'Küçük asker' ASELSAN tarafından ilk kez TEKNOFEST'te tanıtıldı... ASELSAN, bir süredir üzerinde çalıştığı akıllı Nano İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) görücüye çıkardı. Sürü halinde görev yapabilen 'küçük askerler' büyük görevlerin aranan silahları olacak. Öte yandan silah sanayiinde yerli ve milli atılımlar son sürat devam ediyor.

İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli ve milli silahları...

18.09.2019 10:55 - Son Güncelleme: 18.09.2019 11:08
ASELSAN tanıttı! İşte büyük görevlerin küçük neferleri... Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları nefesleri kesti!

ASELSAN, TEKNOFEST İstanbul'da insansız sistemler ürün ailesinin yeni üyesi olan Nano İHA'yı ilk defa sergiledi.

ASELSAN tanıttı! İşte büyük görevlerin küçük neferleri... Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları nefesleri kesti!

Nano İHA Proje Yöneticisi Yusuf Ziya Kotil, Nano İHA'nın küçük olması dolayısıyla görsel ve akustik izlerinin düşük olduğunu, kolaylıkla taşınabildiğini, kara ve deniz araçlarına entegre edilebildiğini anlattı.

ASELSAN tanıttı! İşte büyük görevlerin küçük neferleri... Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları nefesleri kesti!

Aracın keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı olarak açık ve kapalı mekanlarda görev icra edebildiğini dile getiren Kotil, "Asgari 25 dakika havada kalma süresine sahip. 1,5 kilometre mesafeden gerçek zamanlı görüntü aktarma kabiliyeti bulunuyor. Bunlara ilave diğer özellikleriyle kendi boyut ve ağırlık limitleri dahilinde piyasadaki emsal ürünlere kıyasla performans özelliklerinin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

ASELSAN tanıttı! İşte büyük görevlerin küçük neferleri... Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları nefesleri kesti!

SÜRÜ HALİNDE GÖREV YAPABİLECEKLER

Kotil, ASELSAN'ın bir diğer öz kaynaklı Ar-Ge çalışması Sürü İHA Geliştirme Projesi'nden elde edilen kabiliyetlerin Nano İHA'lara da aktarılmasının planlandığını belirterek, "Nano İHA ile ilgili nihai hedefimiz, sürü halinde görev icra eden Nano İHA'lar. Bu araçları önümüzdeki yıl Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine eklemeyi planlıyoruz" dedi.

ASELSAN tanıttı! İşte büyük görevlerin küçük neferleri... Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları nefesleri kesti!

Ürün üzerinde yaklaşık 1 yıldır çalışıldığını anlatan Kotil, "Nano İHA'nın tek er tarafından kullanılabildiği gibi zırhlı araçlarla kolaylıkla entegre edilebiliyor. Zırhlı araçlar içerisinden operatör tarafından verilecek bir komutla araç üzerindeki platformdan otomatik olarak kalkış yapabilir. Bu sayede zırhlı aracın gidiş güzergahı belli mesafeler öncesi gözetlenebilir" değerlendirmesinde bulundu

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