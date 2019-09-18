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  • Son Güncelleme: 18.09.2019 14:18

Bakan Albayrak'tan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi paylaşımı

, sosyal medya hesabı üzerinden "Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ne ilişkin bir paylaşım yaptı. Albayrak paylaşımında "Teknolojik ve katma değeri yüksek üretim hedeflerimiz için büyük öneme sahip bu belge, ekonomimize ve sanayicimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Albayrak sosyal medyadan duyurdu: Hayırlı uğurlu olsun

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni açıkladı. , açıklanan bu strateji belgesine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Teknolojik ve katma değeri yüksek üretim hedeflerimiz için büyük öneme sahip bu belge, ekonomimize ve sanayicimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;

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