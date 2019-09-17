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  • Son Güncelleme: 17.09.2019 18:38

Rus basını 'daki kritik zirveyi böyle gördü: Artık geri dönülemez

Rus basını, 'da düzenlenen -- Üçlü Liderler Zirvesi'nin, 'de barış sürecini geri dönülmez evreye soktuğuna dikkati çekti.

Ruslar böyle gördü: Artık geri dönülemez

İzvestiya gazetesi, zirveyi ", ve 'yi barışa yakınlaştırdı" başlığıyla haberleştirdi. Haberde, "Üçlü zirve, Suriye'de barış sürecini geri dönülmez evreye soktu. Zirvede, Suriye Anayasa Komitesi'ni oluşturan listenin hazır olduğuna işaret edildi" ifadelerini kullandı.

Ria haber ajansı ise Suriye'de barışın sağlanması, meselesinin çözülmesi, ABD'nin askeri birliklerinin Suriye'de bulunması ve Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulması gibi konuları öne çıkardı.

Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğuna dikkati çeken TASS haber ajansı da, "Rusya, İran, Türkiye liderleri, Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verilmemesi gerektiğini vurguladı" yorumunda bulundu.

Rossiyskaya Gazeta da "Dünya Zirvesi" ifadesini manşete taşıyarak, sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'de barışı sağlamaya çalıştığını kaydetti.

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