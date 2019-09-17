Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla dün gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi dünya gündemine damga vurdu. Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye Aydın yöresi incirinden ikram etti. O anlar kameralara yansıdı. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde dün gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından Erdoğan, Putin ve Ruhani bir süre sohbet etti. Erdoğan, bu sırada konuklarına Aydın yöresi inciri ikramında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Twitter hesabından retweet yaparak paylaştığı mesajda, 'Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Üçlü Zirve vesilesiyle ülkemize gelen Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye Aydın yöremizin incirlerinden ikram etti' ifadeleri kullanıldı.
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