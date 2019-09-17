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  • Son Güncelleme: 17.09.2019 13:16

3'lü zirveden samimi kareler! Başkan Erdoğan Putin ve 'ye incir ikram etti

Başkan , Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Hasan 'nin katılımıyla dün gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-İran si dünya gündemine damga vurdu.

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