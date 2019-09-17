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  • 17.09.2019 18:45
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 19:00

Başsavcılık açıkladı: ’nün "Mazi"si Amerika’ya gitmeyecek

Cumhuriyet Başsavcılığı, ’nün insan kaynaklarında ele geçirilen ve içerisinde 15 bin 500 kişinin adının bulunduğu "Mazi" isimli dosya ile flash bellekteki bir diğer şifreli dosyanın ABD'de çözüleceği haberini yalanladı.

Başsavcılıktan 'FETÖ' haberine yalanlama!

Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) insan kaynakları departmanına yönelik yürütülen soruşturmada ele geçirilen ve içinde 15 bin 500 kişinin isim bilgilerine ulaşılan 'Mazi' isimli dosya ile aynı dosya içerisinde diğerinin 12 kat büyüklüğünde yer kaplayan şifreli dosyanın çözülmek üzere ABD'ye gönderileceği yönündeki haberi yalanladı.

"TÜBİTAK TARAFINDAN YAPILACAK"
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu dosyanın ABD'ye gönderilmeyeceği ve çözülmesi için 'ta çalışmaların devam ettiğine yer verildi.

Şifreli dosyanın çözülmesi için her bir satır için ayrı bir anahtar kelime istendiği ve TÜBİTAK'ın bu yönde çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

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