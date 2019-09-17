Dünya, dün Ankara'ya kilitlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi, Çankaya Köşkü'nde düzenlendi. Zirve kapsamında Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Üç lider, zirve öncesi ve sonrası ortak basın açıklaması düzenledi. Sorulara cevap verdi:
BAŞKAN ERDOĞAN: PKK/PYD varlığı devam ettikçe ne Suriye ne de bölgemiz huzura kavuşabilir. PYD konusunda ABD ile iki hafta içerisinde uzlaşamazsak, kendi harekât planımızı uygulayacağımızı dostlarımıza ilettim.
ARTIK Suriyeliler'in ülkelerine güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Fırat'ın doğusundaki barış koridoru mülteciler için de korunaklı bir liman olacaktır.
GERİ dönecek Suriyeliler için yeni yerleşim alanları inşa edilmesi mümkündür. Türkiye olarak bu konuda her sorumluluğu almaya hazırız.
SOÇİ mutabakatı tam olarak hayata geçmeli. Anayasa Komitesi'nin oluşumuna ilişkin pürüzler giderildi.
YEMEN'İN yeniden inşası için de neler yapabiliriz bunu düşünmemiz gerekiyor.
RUHANİ: ABD, Suriye'de teröristleri destekledi, ülkeyi bölmeye çalıştı. Bu kabul edilebilir değil. Fırat'ın doğusu ABD'nin hakimiyetinde ve burada da teröristler bulunmaktadır.
PETROLDEN çok güvenlik ve bölgenin istikrarını daha çok önemsiyorum. Yemen'e neden saldırdıklarını saldırganlara sormamız lazım. Dolayısıyla Yemen halkı bütün bu saldırılara karşılık vermeli.
PUTİN: Suriye Anayasa Komitesi tamamen oluşturuldu. Liste onaylanmıştır. Bir an önce çalışmalarına başlamasını ve anayasayı revize etmesini umut ediyoruz.
İDLİB'DE gerginliğin azaltılması için adımlar atılması konusunda mutabık kaldık. ABD Suriye'de illegal olarak bulunuyor. Trump'ın askerlerini çekme kararı aldı. Bunu uygulamaya sokacağına inanıyorum.
TÜRKİYE'YE bu sene de 6 milyondan fazla Rus turist gelecek. Ticarette milli paraların daha fazla kullanımıyla ilgili anlaşma sağladık.
YEMEN'DE insani bir felaket var. İnsanlara yardım etmeye hazırız, herkesi bu halka yardım etmeye davet ediyoruz.
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