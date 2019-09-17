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  • Son Güncelleme: 17.09.2019 18:01

17 Eylül 'den ve açıklaması! , kimleri kapsayacak?

Grup Başkanı , hazırlanan nde idam cezasına ilişkin düzenleme olmayacağını söyledi. Yargı paketi çalışmasını Eylül ayı içinde bitirmek istediklerini belirten Bostancı, "13 gün var, 13 günde bitirmeyi planlıyoruz” sonrasında teklif Meclis Başkanlığına sunulacak" ifadelerini kullandı. Bu bağlamda TBMM Ekim ayından itibaren yeniden toplanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Meclis'te görüşülecek ilk konulardan arasında ceza infaz düzenlemesinin olması bekleniyor. Peki Af çıkacak mı? Af yasası görüşmeleri ne zaman başlayacak? 2019 af yasası çalışmaları olacak mı? 17 Eylül af yasası son dakika haberleri ve tüm detaylar sayfamızda.

AK Parti'den son dakika af ve yargı paketi açıklaması

17 Eylül AK Parti'den son dakika af ve yargı paketi açıklaması! Af yasası ne zaman çıkacak? Açıklama AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan geldi. Naci Bostancı, yargı paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 1 Ekim'de açılacak Meclis'te ilk gündemin yargı paketi olacağını söyleyen Bostancı,"Yargı paketine ilişkin iç çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz. 2 ya da 3 gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız" dedi. Bostancı, çalışmayı netleştirerek gelecek hafta muhalefete sunmayı planladıklarını söyleyerek "Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız" diye konuştu. Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır.

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