Af yasasında son dakika! 12 Eylül genel af, ceza indirimi çıkacak mı? İşte Af ile ilgili son gelişmeler

Af yasası ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Meclis'in yeniden mesaiye başlamasına kısa süre kala af ile ilgili son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi'nde sona gelindiğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından af bekleyenler, af yasasının ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. Peki, af yasasında son durum nedir? Af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? İşte 12 Eylül af ile ilgili son gelişmeler...

AF VE CEZA İNDİRİMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yargı Reformu Stratejisi'ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli gündemi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı yılı açılış konuşmasında Yargı Reformu Stratejisi hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıkladı.

30 BİN KİŞİ TAHLİYE OLACAK

Yargıda iş yükünü azaltacak, ifade özgürlüğünü genişletecek paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor.