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  • Son Güncelleme: 13.09.2019 14:54

nda yeni gelişme! 13 Eylül ceza indirimi ve af yasası ne zaman Meclis'e gelecek? İşte

ne zaman Meclis'e gelecek? sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Meclis'in tatile girmesi ile birlikte af bekleyen konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklama ile birlikte af bekeyen kader mahkumlarını ve ailelerini heyecanlandırdı. Peki, af yasası ne zaman Meclis'e gelecek? Af çıkacak mı? İşte 13 Eylül af ile ilgili son durum...

Af yasasında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. MHP'nin gündeme getirdiği af konusu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi'nde sona gelindiğini açıkladı. Yargıda iş yükünü azaltacak, ifade özgürlüğünü genişletecek paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor. Peki, af yasası ne zaman Meclis'e gelecek? Af çıkacak mı? İşte 13 Eylül af ile ilgili son durum...

AF VE CEZA İNDİRİMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yargı Reformu Stratejisi'ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli gündemi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı yılı açılış konuşmasında Yargı Reformu Stratejisi hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıkladı.

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