Af yasasında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. MHP'nin gündeme getirdiği af konusu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi'nde sona gelindiğini açıkladı. Yargıda iş yükünü azaltacak, ifade özgürlüğünü genişletecek paket ile 30 bin kişinin cezaevlerinden tahliye edilmesi öngörülüyor. Peki, af yasası ne zaman Meclis'e gelecek? Af çıkacak mı? İşte 13 Eylül af ile ilgili son durum...

AF VE CEZA İNDİRİMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yargı Reformu Stratejisi'ndeki hedefleri hayata geçirecek yargı paketi, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılında Meclis'in öncelikli gündemi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı yılı açılış konuşmasında Yargı Reformu Stratejisi hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini açıkladı.