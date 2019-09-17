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  • 17.09.2019 14:52
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 15:17

'a 'tasarlanmış' demişti! 'li 'den bir skandal paylaşım daha!

hain darbe girişimi için 'Tasarlanmış tesadüf' paylaşımıyla tepki çeken 'li , bu sefer de 'da evlat nöbetindeki acılı ailelere destek veren sanatçıları hedef aldı. "Ankara, Suruç, Çorlu hangi katliamda evladını kaybeden annelerin yanınızda oldunuz?" diyen CHP'li Banu Özdemir sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

15 Temmuz'a 'tasarlanmış' demişti! CHP'li o isimden bir skandal paylaşım daha!

Darbesi öncesi darbecilerin yürüttüğü psikolojik harp yöntemlerine destek veren. 15 Temmuz hain darbe girişimine "tasarlanmış" diyen 'li şimdi de evlatlarını 'den geri isteyen annelere ve bu annelere destek veren sanatçıları eleştiriyor.

Banu Özdemir, daha önce 15 Temmuz darbe girişimi için "Tasarlanmış tesadüf" tweeti atmıştı. Özdemir'in attığı tweet büyük tepki görmüştü.

Günlerdir, HDP İl binası önünde eylem yapan ve çocukları tarafından kaçırılan annelere tüm Türkiye destek veriyor. Diyarbakır Anneleri'ne sanatçılar tarafından da destek verilmişti.

CHP'Lİ BANU ÖZDEMİR OTURMA EYLEMİ YAPAN ANNELERE DESTEK VEREN SANATÇILARA SALDIRDI

Sosyal medya hesabından tweetler atan CHP'li Banu Özdemir'e tepkiler büyüyor. HDP il binası önünde oturan annelere destek vermeye gelen sanatçıları eleştiren Özdemir, attığı bir twett'te "Hülya Koçyiğit, Yavuz Bingöl vb türevleri Diyarbakır HDP İl Binası'nın önündeki eyleme katılmışlar. Ankara, Suruç, Çorlu hangi katliamda evladını kaybeden annelerin yanınızda oldunuz? Yurtlarda tecavüze uğrayan hangi çocuğun sesi oldunuz? Set değil orası, biraz sahici olun, sahici!" ifadelerini kullandı.

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