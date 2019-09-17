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  • 17.09.2019 14:13
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 14:13

'den açıklaması

nca, sosyal medyada paylaşılan, sanatçı ’e ait görsel ve sözlerine yer verilen kitabın okullarda öğrencilere sunulan ders kitabı ve eğitim materyali olmadığı bildirildi.

MEB'den Mahmut Tuncer açıklaması

'ndan sosyal medyada dolaşan 'in sözünün ve görselin yer aldığı kitaba ilişkin açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (), sosyal medyada paylaşılan, sanatçı Mahmut Tuncer'in görseline ve sözlerine yer verilen kitabın okullarda öğrencilere sunulan ders kitabı ve eğitim materyali olmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Sosyal medyadaki paylaşımda yer verilen söz konusu kitap, okullarımızda öğrencilerimize sunulan ders kitabı ve eğitim materyali değildir." ifadelerine yer verildi.

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