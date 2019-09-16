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'daki evlat nöbetine katılan 83 yaşındaki Hurinaz ana 'lilere hesap sordu: Oğlum nerede!

Göz bebekleri tarafından kaçırılan annelerin binası önündeki nöbeti, dün de devam etti. 83 yaşındaki Hurinaz ana, 'a koştu. HDP'lilere hesap sordu: Oğlum nerede!


Hepsi anneydi. Hepsi de kandırılarak dağa kaçırılan çocuklarının peşindeydi. binası önünde eylem düzenledi.
Onlardan biri de Hurinaz nineydi. Acılı kadın yıllardır görmediği oğlu için 'ten 'a gitti.




EVLAT NÖBETİ
Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anneler, isyan etti. HDP il binası önünde 3 Eylül'den beri oturma eylemi yapan annelerin sayısı 33'e yükseldi. Ailelerin eylemine dün Erzurum Horasan'dan gelerek katılan baba Mehmet Emin Coşkun, PKK terör örgütünü lanetledi. Oğlu İbrahim'in Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2. sınıfta okurken 5 yıl önce terör örgütü tarafından kandırılarak dağa çıkarıldığını belirten gözü yaşlı baba, "Oğlum çok başarılı bir çocuktu. Ama hainler elini oğlumun yakasından çekmediler. Bu terör örgütünü lanetliyorum, çocuklarımızı bıraksın. Bu insanlar burada kaç günden beri aç, susuz perişan haldeler. Ben de oturma eylemine evladım getirilene kadar devam edeceğim" dedi.




Baba Mehmet Emin Coşkun 5 yıl önce terör örgütünün kaçırdığı evladı İbrahim'e kavuşmak istediğini söyledi.



ÖZGÜR CEBE

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