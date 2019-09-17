Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.09.2019 14:53
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 14:55

HSYK eski Genel Sekreteri 'ya 'den 15 yıl hapis

'nün yargıdaki en üst kademede bulunan isimlerinden biri olan Hakimler ve Savcılar Kurulu eski Genel Sekreteri ‘Silahlı Terör Örgütü üyeliği’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün yargıdaki kritik ismine 15 yıl ceza

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () yargı yapılanmasına yönelik toplantıları organize eden eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi firari , Çanakkale'de Gaybubet evinde yakalanmıştı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarda Kaya'nın, yargı içerisindeki örgüt toplantılarını organize ettiği belirlenmişti.


*Mehmet Kaya

15 YIL HAPİS
Geçtiğimiz aylarda hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame düzenlenen Kaya'ya verilen ceza belli oldu. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde yargılanan Mehmet Kaya, 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olma' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriHSYK eski Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya FETÖ'den 15 yıl hapis
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri