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  • Son Güncelleme: 16.09.2019 14:46

Son dakika: ile Putin arasındaki zirve başladı

Son dakika haberine göre Devlet Başkanı , -Rusya- üçlü zirvesine katılmak üzere Ankara'ya geldi. Putin'i taşıyan uçak saat 13.40 sularında Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Putin havalimanından Çankaya Köşkü'ne geçti ve burada tarafından karşılandı. Çankaya Köşkü'nün girişinde gazetecilere poz veren Erdoğan ve Putin, ardından üçlü zirve öncesi yapılacak ikili görüşme için Çankaya Köşkü'ne geçti.

Federasyonu Devlet Başkanı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Saat 13.40'ta Ankara'ya inen Putin, ardından Çankaya Köşkü'ne geçti.

Putin'i Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı. Liderler daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Putin'i havalimanında 'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Valilik ve Belediye yetkilileri karşıladı.

BEŞİNCİ ÜÇLÜ ZİRVE TOPLANTISI ANKARA'DA
"Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla Ankara'da düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Astana formatında Beşinci Üçlü Zirve Toplantısı'na ilişkin yapılan açıklamada, "İdlib başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi, çatışma ortamının sona erdirilmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ile kalıcı bir siyasi çözümün tesisi amacıyla gelecek dönemde atılacak müşterek adımların istişare edilmesinin amaçlandığı" bildirilmişti.

Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin, zirve vesilesiyle ikili görüşmeler yaparak ikili ilişkileri, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alması da öngörülüyor.

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