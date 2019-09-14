Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford ile görüştü. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Fırat'ın doğusunda kurulacak güvenli bölgeye ilişkin beklentilerini ifade etti.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

1. 13-14 Eylül 2019 tarihlerinde Lubliana/Slovenya'da icra edilen NATO Genelkurmay Başkanları toplantısında, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar GÜLER ile Mevkidaşı ABD Genelkurmay Başkanı Org. Joseph F.DUNFORD arasında ikili görüşme icra edilmiştir.



2. Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar GÜLER tarafından görüşmede, NATO güvenlik konularının yanısıra, Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilmiştir.