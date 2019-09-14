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  • 14.09.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 14.09.2019 10:36

'ndan skandal atama! BELTUR'a dayakçı müdür atandı

'li Başkanı ’nun BELTUR’a genel müdür olarak atadığı ’in sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kaldığını belirten eşi , ‘korkuyorum’ diyerek uzaklaştırma kararı aldırdı.

İmamoğlu'ndan BELTUR'a dayakçı müdür!

Akşam'ın haberine göre, Ömer Güçlü, Başkanı tarafından Beltur A.Ş. Genel Müdürü olarak atandı. Ancak eşi , 'in kendisine şiddet ve tehdit uyguladığı gerekçesi ile mahkemeye başvurdu.

İstanbul Aile Mahkemesi'ne dilekçe veren Çağla Şeneler şu iddialara yer verdi: "14 yıl önce evlendik. Bir çocuğumuz vardır. Eşim evlilik birliği içerisinde agresif, sinirli, sürekli saldırgan hareketlerde bulundu. Eşimin saldırgan hareketleri nedeniyle aynı evde kalmaktan korkuyorum. Can güvenliğinden endişe duyuyorum. En az 6 ay süreyle korunma altına alınmak istemekte, koruma polisi görevlendirilmesine karar verilmesini talep etmekteyim."

Şeneler'i haklı bulan mahkeme, 5 ay süreyle Ömer Güçlü Şeneler'in eşine karşı şiddet tehdidi, aşağılama, küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

5 AY UZAKLAŞTIRMA
Mahkeme, Şeneler'in derhal evden uzaklaştırılmasına, eşinin görev yaptığı okula yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti. Koruma süresince de çocuğuna aylık 2 bin 500 lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi. Koruma kararına itiraz eden Şeneler, iddiaları reddederek "Eşim 2 yıl önceye ait kamera görüntülerini muhafaza etmiş. Kötü niyetli davranmıştır. Oğlumla ayda sadece iki gün görüşmekteyim. Baba oğul arasındaki ilişki koparılmıştır. Çocuğun bu süreçten zarar görmemesi için önleyici tedbir kararının kaldırılmasını istiyorum" dedi. Mahkeme, Ömer Güçlü Şeneler'in itirazını reddetti.

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