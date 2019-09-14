Son dakika: Ankara'da bugün deprem mi oldu? 14 Eylül Kandilli'den deprem açıklaması Son dakika haberi... Bugün sabah saatlerinde Çankırı'da art arta iki tane korkutan deprem meydana geldi. Bu depremin ardından Ankara ve çevre illerdeki vatandaşlar deprem ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, Ankara'da bugün deprem mi oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte Kandilli'den alınan bilgilere göre, 14 Eylül son depremler...

Ankara'da bugün deprem mi oldu? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bugünkü deprem bilgilerini paylaştı. Saat 9.00 civarlarında Çankırı'da meydana gelen iki depremin ardından çevre illerdeki vatandaşlar depremin merkez üssünü araştırmaya başladı. Peki, Ankara'da bugün deprem mi oldu? Çankırı'daki depremin merkez üssü neresi? İşte 14 Eylül Kandilli son depremler... ANKARA'DA BUGÜN DEPREM Mİ OLDU? Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, bugün Ankara ve çevre illerde hissedilen depremin merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olarak açıklandı. Saat 09.00'da 4.9 büyüklüğündeki deprem Çerkeş ilçesine bağlı Hacılar mahallesinde gerçekleşti. Saat 09.03'de 5.1 büyüklüğündeki deprem ise Çerkeş ilçesine bağlı Yeşilöz mahallesinde meydana geldi. SON DAKİKA! Çankırı Çerkeş'te art arda korkutan deprem! 14 Eylül Kandilli son depremler KANDİLLİ SON DEPREMLER (14 EYLÜL 2019) Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.09.14 09:03:10 40.7595 32.9602 5.0 -.- 5.1 4.8 YESILOZ-CERKES (CANKIRI)

2019.09.14 09:00:29 40.7348 32.9680 5.0 -.- 4.9 4.9 HACILAR-CERKES (CANKIRI)

2019.09.14 07:07:43 37.9050 29.6337 8.3 -.- 1.6 -.- MECIDIYE-BOZKURT (DENIZLI)

2019.09.14 06:38:29 38.7350 27.9590 8.0 -.- 2.5 -.- HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA)

2019.09.14 04:58:15 38.2007 41.9103 10.1 -.- 1.5 -.- AGACPINAR-(BITLIS)

2019.09.14 02:53:45 38.1987 26.5942 7.0 -.- 1.4 -.- DEMIRCILI-URLA (IZMIR)

2019.09.14 02:20:21 38.3472 43.6003 7.8 -.- 1.5 -.- HAMURKESEN-GURPINAR (VAN)

2019.09.14 02:19:37 38.5753 43.2492 16.9 -.- 1.1 -.- BARDAKCI-(VAN)

2019.09.14 02:16:30 40.0023 26.1228 7.4 -.- 2.6 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2019.09.14 01:56:02 39.1490 41.6872 15.6 -.- 2.8 -.- UNALDI-VARTO (MUS)

2019.09.14 01:53:52 42.7055 41.7357 3.7 -.- 2.5 -.- GURCISTAN

2019.09.14 01:42:36 40.4520 28.7520 4.7 -.- 2.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2019.09.14 01:35:39 39.6073 27.4973 8.2 -.- 1.4 -.- SARICA-IVRINDI (BALIKESIR)

2019.09.14 00:28:36 39.0558 27.1325 9.2 -.- 2.2 -.- EGRIGOL-BERGAMA (IZMIR)

2019.09.14 00:06:43 36.9547 27.5677 8.3 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) TÜM MANŞETLER