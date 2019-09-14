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  • 14.09.2019 10:49
  • Son Güncelleme: 14.09.2019 10:49

askeri gemisi 'ndan geçti

Donanmasına ait bir gemi, 'ndan geçti. Boğaz geçişi sırasında ekiplerinin botla eşlik ettiği gemi, 'ne doğru seyrini sürdürdü.

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