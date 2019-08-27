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  • 27.08.2019 10:54
  • Son Güncelleme: 27.08.2019 11:00

'dan yönetimine rest! "Paramı verin yoksa..."

Abdullah Avcı'nın oyun stiline uymadığı gerekçesiyle tarafından kendisine kulüp bulması istenen , siyah-beyazlı yönetime rest çekti. Portekizli futbolcu yönetimden parasını talep ederken, ücretinin ödenmemesi durumunda takımdan ayrılmayacağını bildirdi.

Beşiktaş yönetimi tarafından kendisine en kısa sürede kulüp bulması istenen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı idarecilere haber göndererek geçmiş alacaklarının yanı sıra 2019-2020 sezonu hak edişlerini de talep etti.

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