Beşiktaş yönetimi tarafından kendisine en kısa sürede kulüp bulması istenen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı idarecilere haber göndererek geçmiş alacaklarının yanı sıra 2019-2020 sezonu hak edişlerini de talep etti.
Beşiktaş yönetimi tarafından kendisine en kısa sürede kulüp bulması istenen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı idarecilere haber göndererek geçmiş alacaklarının yanı sıra 2019-2020 sezonu hak edişlerini de talep etti.
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