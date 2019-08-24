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  • 24.08.2019 14:46
  • Son Güncelleme: 24.08.2019 15:25

Son dakika haberi: Beşiktaşlı Quaresma: istenmediğimi söyledi

Son dakika haberine göre; Beşiktaş, ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Portekizli yıldız "Başkan tarafından kulüpte istenmediğim konusunda bilgilendirildim" dedi.

Quaresma'dan ayrılık açıklaması: İstenmediğimi...

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu , siyah-beyazlı kulübün başkanı tarafından takımda istenmediği yönünde bilgilendirildiğini açıkladı.

Quaresma, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kulüp başkanı tarafından takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Sorunu çözmek için uğraşıyorum. İlerleyen günlerde geleceğimle ilgili basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederim."

Siyah-beyazlı takımda iki ayrı dönemde toplam 8. sezonunu geçiren 35 yaşındaki kanat oyuncusu, Göztepe ile dün yapılan Süper Lig maçında yedek kulübesinde yer almıştı.

Ayrıntılar gelecek...

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