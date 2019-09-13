Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen 7 kişinin şehit olduğu saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun tedavisi sürüyor.
BELEDİYEYE AİT ARAÇ...
Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
HDP İLÇE BAŞKANI GÖZALTINDA
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheliden HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı.
OPERASYON SÜRÜYOR
İki şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.
Saldırının ardından PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.
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