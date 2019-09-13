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  • Son Güncelleme: 13.09.2019 09:54

Son dakika: 'daki alçak saldırı sonrası operasyon! İlçe Başkanı gözaltında

'ın Kulp ilçesi kırsalında 'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili, İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alındı.

Diyarbakır'daki alçak saldırı sonrası operasyon!

Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen 7 kişinin şehit olduğu saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun tedavisi sürüyor.

BELEDİYEYE AİT ARAÇ...
Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

HDP İLÇE BAŞKANI GÖZALTINDA
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheliden İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A. gözaltına alındı.

OPERASYON SÜRÜYOR
İki şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.

Saldırının ardından 'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

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