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‘Halk’ın ekmeğine

Seçimlerden önce 'ekmek bedava' diyerek oy toplayan () Başkanı , vaatlerini unuttu. Geldiği günden bu yana taksiden servis ücretlerine, vapurdan otobüse, 'dan Beltur'a kadar her şeye yapan İmamoğlu, şimdi de vatandaşın ekmeğine göz dikti.

‘Halk’ın ekmeğine zam
Seçimlerden önce 'ekmek bedava' diyerek oy toplayan () Başkanı Ekrem İmamoğlu, vaatlerini unuttu. Geldiği günden bu yana taksiden servis ücretlerine, vapurdan otobüse, 'dan Beltur'a kadar her şeye yapan İmamoğlu, şimdi de vatandaşın ekmeğine göz dikti. Vatandaşların 'ucuz ve sağlıklı' olduğu gerekçesiyle tercih ettiği İstanbul Halk Ekmek'te normal ve kepekli ekmek hariç diğer ürünlere ortalama yüzde 40 zam yapıldı. 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin fiyatı 75 kuruş olarak kaldı. Akdeniz ekmeğinin fiyatı 80 kuruştan 1 liraya, altın çörek 50 kuruştan 75 kuruşa, 50 gramlık tam buğday unlu ekmeğin fiyatı ise 25 kuruştan 30 kuruşa çıkarıldı. En çok tüketilen ürünlerden olan 670 gram tost ekmeğinin fiyatı da 3.25 liradan 4.50 liraya çıkarıldı. Çölyak hastaları için üretilen glütensiz ekmek 30 kuruştan 50 kuruşa yükseldi.


Betül ALAKENT-Barış SAVAŞ

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