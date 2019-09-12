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  • 12.09.2019 19:00
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 19:00

Vatandaşlardan 'daki mına tepki

'ye bağlı, 40 çeşit ekmeğin üretildiği 'te yapılan vatandaştan tepki gördü. Vatandaşlar, "Hani zam koymayacaklardı. Öyle söz verdiler. Sözlerinde durmadılar" diyerek İmamoğlu'nu hedef aldı.


'ne () bağlı, 40 çeşit ekmeğin üretildiği 'te yapılan vatandaştan tepki gördü. Günnaz Durak, "Fakir ölmüş. Zengin ilerlemiş, fakiri öldürdüler. Fakir ekmeği de alamayacak demek ki" şeklinde konuştu.

ZAM ZAM NEREYE KADAR?
Ziyettin Durak ise, "Elinde ki ekmeği göstererek, Ben bunu 3 lira 50 kuruşa alıyordum. Organik ekmek yazıyor ama organik de değil yani. Önceden 3,5 lira veriyordum. Şimdi 4 lira 75 kuruş verdim. Fakir fukaraya günah değil mi? Zam zam zam, nereye kadar?" dedi. Ayşe Göksu ise, "Hani zam koymayacaklardı. Öyle söz verdiler. Sözlerinde durmadılar" diye konuştu.


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